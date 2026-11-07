مازندران از شانزدهم تا بیست‌ودوم آبان‌ماه، هم‌زمان با ایام فاطمیه دوم، میزبان ۱۰ شهید خوشنام خواهد بود و مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا، عصر امروز در شهرستان آمل برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مازندران بار دیگر میزبان آلاله‌هایی فاطمی شده است که عطر شهادت و ایثار را با خود به همراه آورده‌اند؛ میهمانانی از جنس آسمان که حضورشان در شهر‌ها و روستا‌های دیار علویان، خاطره روز‌های حماسه و مقاومت را زنده کرده و دل‌های مردم را به استقبال از فرهنگ شهادت و وفاداری پیوند زده است.

مسافرانی که از معرکه ایثار و مقاومت آمده‌اند تا بار دیگر به مردم یادآوری کنند امنیت، آرامش و اقتدار امروز این سرزمین، ریشه در فداکاری مردانی دارد که از جان خود گذشتند تا چراغ عزت ایران خاموش نشود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا از میزبانی استان مازندران از پیکر مطهر ۱۰ شهید خوشنام در ایام فاطمیه دوم خبر داد و گفت: پیکر مطهر هشت شهید در استان مازندران تدفین خواهد شد و تشییع متمرکز شهدا در ساری برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار مصطفی بازوند، با تشریح برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع پیکر مطهر شهدای خوشنام در استان مازندران اظهار کرد: استان مازندران از شانزدهم تا بیست‌ودوم آبان‌ماه، هم‌زمان با ایام فاطمیه دوم، میزبان ۱۰ شهید خوشنام خواهد بود که پیکر مطهر هشت شهید در استان تدفین و دو شهید دیگر به سایر استان‌ها منتقل خواهند شد.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های استقبال از شهدا افزود: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا، عصر روز شانزدهم آبان‌ماه در شهرستان آمل برگزار می‌شود و پس از آن، شهدای خوشنام در طول این ایام در شهرستان‌های مختلف استان حضور خواهند یافت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا با تأکید بر حضور شهدای خوشنام در مدارس منتخب شهرستان‌ها تصریح کرد: یکی از محور‌های مورد تأکید در برنامه‌ریزی امسال، حضور پیکر مطهر شهدا در مدارس است تا دانش‌آموزان نیز از فضای معنوی این مراسم بهره‌مند شوند. بر همین اساس، پیش‌بینی شده است در تمامی شهرستان‌های استان، شهدای خوشنام در مدارس منتخب حضور پیدا کنند.

بازوند ادامه داد: همچنین حضور شهدا در تجمعات شبانه شهرستان‌ها و دانشگاه‌ها، به‌ویژه خوابگاه‌های دانشجویی، با هماهنگی رؤسای دانشگاه‌ها و بسیج دانشجویی در دستور کار قرار دارد تا اقشار مختلف مردم، دانشجویان و دانش‌آموزان فرصت حضور و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا را داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم وداع استانی با شهدای خوشنام در شهرستان بابل گفت: این مراسم عصر روز بیست‌ویکم آبان‌ماه، در قالب تجمع شبانه و با حضور مداحان کشوری و مداحان برجسته بومی برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا خاطرنشان کرد: مراسم تشییع متمرکز و استانی پیکر مطهر شهدا نیز صبح روز بیست‌ودوم آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، در شهر ساری برگزار می‌شود.

بازوند با اشاره به برنامه‌های تدفین شهدای خوشنام در شهرستان‌های استان اظهار کرد: پس از برگزاری مراسم تشییع استانی، پیکر مطهر شهدا در شهرستان‌های رامسر، فریدون‌کنار، ساری و قائم‌شهر تدفین خواهد شد که جزئیات مراسم هر شهرستان از سوی فرماندهان مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی ضمن دعوت از مردم، خبرنگاران و اصحاب رسانه برای حضور و پوشش گسترده این مراسم‌ها تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای میزبانی شایسته از شهدای عزیز صورت گرفته است و امیدواریم مردم ولایتمدار مازندران همچون گذشته، ارادت و دلدادگی خود به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و شهدا را در این ایام به نمایش بگذارند.