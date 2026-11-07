با ورود سامانه بارشی و بارش باران و رعد و برق، شاخص کیفیت هوای تهران در وضعیت پاک قرار گرفت.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ با ورود سامانه بارشی جدید از روز گذشته به کشور و فعالیت این سامانه، آسمان تهران نیز ابری و بارانی است.

اداره کل هواشناسی تهران برای امروز در پایتخت آسمانی نیمه‌ابری تا ابری، همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی کرد.

این شرایط جوی به بهبود چشمگیر کیفیت هوای تهران انجامید. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در پی این بارش‌ها، شاخص آلودگی هوا روی عدد ۴۵ قرار گرفت و هوا در وضعیت پاک ثبت شد.