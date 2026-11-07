مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر ۱۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور گسترده مردم ولایتمدار شهرستان حاجی آباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه شهرستان حاجی آباد گفت: پیکر مطهر شهدای گمنام اکنون بر روی دستان مردم شهید پرور حاجی آباد، از چهار راه فرهنگ تا صحن امامزادگان سید محمد و امیر نظام الدین (ع) در حال تشییع است.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی دری افزود: یکی از شهدای گمنام در شهرستان حاجی آباد به خاک سپرده می‌شود.

وی گفت: پیکر ۱۶ شهید دیگر برای تشییع به بندرعباس منتقل می‌شود.

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