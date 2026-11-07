به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در شبانه روز گذشته در رضوان ۱۳.۳ میلیمتر و در نردین ۱۰ میلیمتر باران آمده است که بیشترین باران ثبت شده استان سمنان بود.

در سایر مناطق استان سمنان کمتر از ۱۰ میلیمتر باران باردیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان هم درباره خسارت‌های احتمالی فعالیت سامانه بارشی و وزش باد از شنبه تا دوشنبه هشدار نارنجی اعلام کرد.

در این مدت تقویت فعالیت سامانه بارشی، در ارتفاعات و نواحی شمالی رگبار باران گاهی رعدوبرق و احتمال تگرگ، مه آلودگی در محور‌های شمالی، احتمال رواناب و سیلاب نقطه‌ای پیش بینی شده است.

ایرج مصطفوی افزود: کاهش نسبی دما بین۵ تا ۷درجه در روز دوشنبه۱۸ آبان هم دور از انتظار نیست.