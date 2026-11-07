به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده رادیویی «ققنوس» شنبه ۱۶ آبان‌ماه ساعت ۱۵، در بخش نخست با حضور جواد کامور بخشایش دبیر علمی بیست‌وچهارمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت ، به جزئیات تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره می‌پردازد. این برنامه همچنین در گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد استاد منصور انوری، نویسنده برجسته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در گفت‌وگویی با رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی و پخش بخش‌هایی از رمان ماندگار «جاده جنگ»، ابعاد هنری این چهره فقید را واکاوی می‌کند. معرفی نخستین دوره جایزه ادبی «یاد لامرد» در گفت‌و‌گو با سمیه جمالی از دیگر بخش‌های این برنامه به تهیه‌کنندگی مریم مردانی است.

همچنین برنامه «آیینه‌خانه» از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح شنبه ۱۶ آبان‌ماه، با حضور کارشناسان روان‌شناسی همچون شراره مهدی‌زاده مؤمن و دکتر مهدی ناجی، به واکاوی دلایل احساس راحت نبودن فرزندان در بیان مشکلات با والدین، بررسی پیامد‌های والدین کنترل‌گر و راهکار‌های ایجاد گفت‌وگوی امن در خانواده می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و گویندگی حامد عباسی پخش می‌شود.