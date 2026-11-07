مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر همدان از آماده باش کامل نیرو‌های عملیاتی با توجه به فعالیت سامانه بارشی در استان و صدور هشدار نارنجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سنجربگی افزود: تیم‌های امداد و نجات، کوهستان و سیلاب برای هرگونه حوادث احتمالی و کمک به آسیب دیدگان در پایگاه‌های امدادی آماده خدمات‌رسانی هستند.

او تاکید کرد: در چنین شرایطی مسافران از سفر‌های غیرضروری خودداری و درصورت ضرورت سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان همدان گفت: اکنون همه پایگاه‌های امداد و نجات ثابت و موقت بین شهری و مراکز شعب استان همدان به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

سنجربگی با بیان اینکه مردم با تیم‌های امدادی همکاری و همدلی لازم را داشته باشند گفت: مردم استان در این شرایط جوی از اسکان و توقف در حریم رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها خودداری کنند.

او افزود: هموطنان گرامی در صورت نیاز به امداد رسانی با سامانه تلفنی ۱۱۲ هلال احمر تماس بگیرند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی همدان هم با صدور هشدار سطح زرد از تقویت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: از جمعه تا یکشنبه، بارش شدید و گاهی رگبار باران، با احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود و در ارتفاعات بارش به شکل برف است.

روح‌الله زاهدی افزود: مخاطرات احتمالی این سامانه اختلال در حمل و نقل و تردد درون و برون شهری، جاری شدن سیلاب، در ارتفاعات بارش برف، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل ها، آبگرفتگی معابر و اختلال در ناوگان حمل و نقل است.