به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، رئیس‌جمهور و دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، روز جمعه در انتخابات نمایندگان کنگره خلق منطقه‌ای در پکن شرکت کرد.

شی جین‌پینگ در شعبه اخذ رأی منطقه انتخاباتی ژونگ‌نان‌های در منطقه شی‌چنگ پکن، رأی خود را برای انتخاب نمایندگان کنگره خلق این منطقه به صندوق انداخت.

رئیس‌جمهور چین در جریان این رویداد، انتخابات نمایندگان کنگره‌های خلق را از پایه‌های اساسی حفظ و تقویت نظام کنگره خلق دانست و بر ضرورت اجرای آن در چارچوب آنچه «دموکراسی مردمی در تمام مراحل» خواند، تأکید کرد.

شی جین‌پینگ همچنین خواستار پایبندی به رهبری حزب کمونیست، گسترش مشارکت دموکراتیک، اجرای دقیق قوانین و نظارت بر تمام مراحل انتخابات شد تا نمایندگانی که مورد رضایت مردم هستند، انتخاب شوند.

در همین روز، لی چیانگ نخست‌وزیر، لی شی، کای چی و شماری دیگر از مقام‌های ارشد چین نیز در حوزه‌های انتخاباتی خود رأی دادند. ژائو له‌جی، وانگ هونینگ و دینگ شوئه‌شیانگ از دیگر مقام‌های ارشدی بودند که در این انتخابات شرکت کردند.

بر اساس گزارش شینهوا، در انتخابات روز جمعه پکن، در مجموع ۱۳ هزار و ۵۴ شعبه رأی‌گیری در سراسر شهر فعال بود و قرار است از طریق این انتخابات، چهار هزار و ۸۹۸ نماینده کنگره خلق در سطح مناطق و ۱۱ هزار و ۱۳۷ نماینده در سطح بخش‌ها و شهرک‌ها انتخاب شوند.

این انتخابات در چارچوب سازوکار انتخاب نمایندگان نهاد‌های محلی قدرت در ساختار سیاسی چین برگزار می‌شود.

انتخابات کنگره خلق در چین چیست؟

۱. کنگره‌های خلق محلی

• شهروندان واجد شرایط در انتخابات مستقیم نمایندگان کنگره‌های خلق در سطح مناطق و بخش‌ها شرکت می‌کنند.

• این نمایندگان در نهاد‌های قانون‌گذاری و نظارتی محلی حضور پیدا می‌کنند.

• در مرحله بعد، کنگره‌های خلق در سطوح بالاتر، نمایندگان و مقام‌های مربوط به سطوح بالاتر حکومتی را انتخاب می‌کنند.

۲. کنگره ملی حزب کمونیست چین

این نهاد با کنگره‌های خلق تفاوت دارد. کنگره ملی حزب کمونیست معمولاً هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود و درباره جهت‌گیری‌های کلان حزب و ترکیب رهبری آن تصمیم‌گیری می‌کند. انتخاب دبیرکل حزب نیز در چارچوب سازوکار‌های داخلی حزب و از سوی کمیته مرکزی انجام می‌شود.

بنابراین، رأی‌گیری اخیر انتخابات محلی نمایندگان کنگره خلق است برخلاف تحلیل برخی رسانه‌ها ارتباط مستقیمی با انتخاب دبیرکل حزب کمونیست یا تعیین رئیس‌جمهور چین ندارد.