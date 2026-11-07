به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید در مناطق شمالی استان با توجه به احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در برخی مناطق شمال خوزستان تیم‌های واکنش سریع این جمعیت برای ارایه خدمات هر چه بهتر به مردم در صورت بروز حادثه به این مناطق اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، ۱۰ تیم عملیاتی شامل چهار تیم محلی، یک تیم توانا از نجاتگران خانم، ۲ تیم واکنش سریع اعزامی از مرکز استان و با پشتیبانی سه تیم از شهرستان‌های مجاور به مناطق شمالی استان از جمله ایذه و باغملک اعزام شدند.

عبودی ادامه داد: این تیم‌ها با تجهیزات تخصصی مقابله با سیلاب، از جمله پمپ‌های کف‌کش، پمپ‌های آب، موتور برق و تجهیزات انفرادی سیلاب برای پاسخگویی به نیاز‌های احتمالی تجهیز شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر خوزستان از شهروندان خواست با توجه به هشدار‌های سازمان هواشناسی از تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیر‌های مستعد آب‌گرفتگی و مسیل‌ها خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

بر اساس این گزارش، اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به تقویت سامانه بارشی همراه با رگبار شدید و رعد و برق از روز جمعه هفته گذشته در استان هشدار سطح قرمز صادر کرد.