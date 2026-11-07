به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند و در پایان ۶ تیم برتر به دور حذفی صعود می‌کنند و تیم‌های هفتم تا دهم به دور پلی این می‌روند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بشیکتاش استانبول ترکیه ۶۷ - ۸۳ ژالگیریس لیتوانی

المپیاکوس یونان ۵۷ - ۶۲ ستاره سرخ بلگراد صربستان

ویرتوس بولونیا ایتالیا ۷۵ - ۹۳ دبی بسکت امارات

در جدول یورولیگ تیم‌های پاناتینایکوس آکتور با ۸ برد و ۲ باخت پیشتاز است و تیم‌های ستاره سرخ بلگراد صربستان، والنسیا بسکت اسپانیا و فنرباغچه تارفین ترکیه با ۷ برد و ۳ باخت در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.