به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با صدور اطلاعیه هشدار هواشناسی سطح نارنجی، بارش باران، رگبار باران با احتمال رعد و برق و به تبع آن آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها را در این استان از صبح یکشنبه ۱۷ آبان تا بعداز ظهر دوشنبه ۱۸ آبان پیش بینی کرد.

در این شرایط کاهش دید رانندگان ، لغزندگی معابر و مسیر‌های کوهستانی، جاری شدن روان آب‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها اجتناب ناپذیر است و بر همین اساس به ساکنان محلی و مسافران توصیه می‌شود در این ساعات از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها و مسیلها، مخازن سد‌ها و بند‌های انحرافی و اتراق در این مکان‌ها بپرهیزند.