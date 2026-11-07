به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر در ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق همراه با افزایش سرعت باد وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: امروز با وزش باد جنوب شرقی دریا کمی مواج می‌شود.

وی با توجه به شدت قابل توجه باد در مناطق شمالی خلیج فارس توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان در نظر گرفته و از رفت و آمد شناور‌های سبک در مناطق فراساحل غربی جزیره لاوان خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در روز‌های یکشنبه و دوشنبه با توجه به تاثیر موج بارشی پاییزی، در برخی نقاط غربی استان و جزایر غربی وقوع رگبار پراکنده باران و رعد وبرق پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دما در این مدت نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.