با ثبت ۶/۳ میلی‌متر بارندگی در شهرستان ورامین، شهرداری این شهر از پایش مستمر معابر و آماده‌باش کامل تمامی نیروهای چهار ناحیه جهت مقابله با هرگونه آب‌گرفتگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس مشاهدات میدانی، از زمان بارش باران تاکنون هیچ‌گونه آب‌گرفتگی در معابر و سطح شهر وجود نداشته است.

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین گفت:تمامی نیرو‌های خدمات شهر، چهار ناحیه شهرداری ورامین آماده باش هستند.

مجتبی نظری افزود: وضع معابر شهری در حال پایش مستمر است و در صورت تغییر شرایط، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. تا این لحظه، تردد در معابر شهری ورامین بدون گزارش مشکل ناشی از آب‌گرفتگی در جریان است.

شهرداری ورامین از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه مورد اضطراری یا مشکل در معابر، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود. همچنین به شهروندان توصیه شده است در هنگام تردد در معابر، نکات ایمنی را رعایت کنند.