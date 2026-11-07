سرشماری سالانه آهوان مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه به مدت دو روز و با مشارکت حدود ۳۵ نفر از محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست زنجان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرشماری سالانه آهوان مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه با هدف بررسی وضعیت زیستگاه و برنامه‌ریزی دقیق برای حفاظت از این گونه شاخص اجرا شد.

این سرشماری به مدت دو روز و با مشارکت حدود ۳۵ نفر از محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست زنجان و تیمی از استان آذربایجان شرقی به‌عنوان استان معین و ناظر انجام شد.

طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در سال گذشته هزارو ۲۰۶ رأس آهو در مناطق سرخ آباد و فیله خاصه زیست می‌کنند.