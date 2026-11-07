تیم ملی تپانچه میکس ۱۰ متر ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان از استان فارس، در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر به نشان نقره دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ملی تپانچه میکس ۱۰ متر ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان از استان فارس، در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر به نشان نقره دست یافت.

در چهارمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه قطر، نمایندگان کشورمان در ماده تپانچه ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی، تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان با کسب ۵۸۳ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و راهی دیدار نهایی شد.

در مرحله نهایی کاملاً آسیایی این مسابقات، تیم ایران پس از تیم چین در جایگاه دوم ایستاد و صاحب نشان نقره شد. تیم دوم چین نیز به نشان برنز رسید و ویتنام در جایگاه چهارم قرار گرفت.

تیم میکس ایران با همین ترکیب پیش از این در بازی‌های آسیایی ناگویا صاحب نشان برنز شده بود.

روز پنج شنبه چهاردهم آبان هم هانیه رستمیان با کسب جایگاه چهارم در تپانچه ۱۰ متر، نخستین سهمیه کاروان ایران و تیراندازی را در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به دست آورده بود.