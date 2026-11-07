پیکر ۶ شهید گمنام عصر امروز ۱۶ آبان وارد استان می‌شود و روز جمعه پیکر دو شهید در بیرجند و قائنات به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی در نشست خبری تشریح برنامه‌های استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام در دهه فاطمیه، با اشاره به میزبانی استان از ۶ شهید گمنام گفت: آئین استقبال از این شهدا، ساعت ۱۸ امروز در محل امامزادگان باقریه بیرجند با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جامعه ایثارگری، مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

سرهنگ فلاحی‌ گفت: پیکر‌های مطهر شهدا پس از زیارت در جوار بارگاه امام رضا(ع)، به‌صورت زمینی به استان منتقل می‌شوند و پس از مراسم استقبال، از مسیر میدان امام رضا(ع)، میدان آزادی، میدان امام خمینی(ره)، خیابان شهید مطهری، میدان طالقانی، میدان شهید خامنه‌ای و خیابان شهید مدرس به سمت معراج‌الشهدا حرکت خواهند کرد.

وی گفت: پیکر‌های مطهر شهدا از امروز در سه محور به شهرستان‌های استان منتقل می‌شوند و مراسم تشییع و تدفین آنان همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: حضور پیکر‌های مطهر شهدا در نقاط مختلف استان، بار دیگر پیام ایستادگی مردم ایران در برابر نظام سلطه و پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب را به دشمنان منتقل می‌کند.

سرهنگ فلاحی‌ با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور شهدا در شهرستان‌های استان گفت: از ۱۷ تا ۲۰ آبان، شهرستان‌های استان در سه محور میزبان پیکر‌های مطهر شهدا خواهند بود.

وی گفت: در محور نخست، به نام شهید سردار محمدرضا ثقفی فر، شهرستان‌های طبس، عشق‌آباد، بشرویه و فردوس به‌ترتیب در روز‌های ۱۷ تا ۲۰ آبان میزبان دو شهید گمنام هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان افزود: در محور دوم، به نام شهید هاشم میری‌بقال، دو شهید گمنام به شهرستان‌های سرایان، زیرکوه، درمیان و نهبندان منتقل می‌شوند و در محور سوم نیز شهرستان‌های خوسف، سربیشه و بیرجند میزبان پیکر‌های مطهر شهدا خواهند بود.

سرهنگ فلاحی‌ با تأکید بر حضور نسل جوان در برنامه‌های شهدا گفت: هماهنگی‌های لازم با آموزش و پرورش، بسیج دانش‌آموزی و سپاه انجام شده تا مدارس شهرستان‌ها به‌صورت ویژه میزبان شهدا باشند و دانش‌آموزان نیز در برنامه‌های استقبال و تکریم حضور پیدا کنند.

وی از بازگشت پیکر‌های شهدا به بیرجند در روز پنجشنبه ۲۱ آبان خبر داد و گفت: مراسم شب وداع با پنج شهید همزمان با شب شهادت حضرت زهرا(س)، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیت‌الله شهید رئیسی و یک شهید در میدان مادر برگزار می‌شود.

سرهنگ فلاحی‌ افزود: مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهدا ساعت ۸:۳۰ صبح جمعه ۲۲ آبان، از محل معراج‌الشهدا آغاز و از مسیر خیابان شهید مدرس به سمت میدان اجتماعات برگزار می‌شود. پس از پایان مراسم نیز نماز بر پیکر شهدا به امامت آیت‌الله عبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان، اقامه خواهد شد.

وی با دعوت از هیئت‌های مذهبی و قشرهای مختلف مردم برای حضور در این مراسم گفت: با توجه به همزمانی تشییع شهدا با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از هیئت‌های مذهبی می خواهیم با برنامه‌ریزی و حضور منسجم، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشارکت کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی درباره محل تدفین شهدا نیز گفت: از مجموع ۶ شهید، پیکر دو شهید در استان خاکسپاری و چهار شهید دیگر پس از پایان برنامه‌ها به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند.

سرهنگ فلاحی‌ افزود: یکی از شهدایی که در استان تدفین می‌شود، در عملیات خیبر، اسفندماه سال ۱۳۶۲، در منطقه جزیره مجنون و در ۲۵ سالگی به شهادت رسیده که در محل دادگستری استان به خاک سپرده خواهد شد.

وی گفت: شهید دیگر در عملیات کربلای ۵، دی‌ماه سال ۱۳۶۵، در منطقه شلمچه و در ۱۷ سالگی به شهادت رسیده که در شهرستان قائنات تدفین می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان در پایان با دعوت از مردم برای حضور در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام گفت: حضور این شهدا فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و مقاومت است.