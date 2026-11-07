در ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۱۴ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته از ادعای تکراری عبور نفت به صورت عادی از تنگه هرمز تا حذف کالابرگ ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر ، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



ادعای تکراری عبور نفت به صورت عادی از تنگه هرمز

رسانه انگلیسی بازهم این دست خبرها را که مقامات آمریکایی با هدف کاهش جهانی قیمت نفت مطرح می کنند تکذیب کردند.



بسته شدن آسمان عراق

مرکز اطلاع رسانی عراق این خبر را تکذیب کرد.



حذف کالابرگ ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر

دولت هرگونه تغییر در پرداخت کالابرگ را تکذیب کرد.

وفات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

خبرگزاری صدا و سیما نخستین منبع خبری بود که این شایعه را تکذیب کرد.



تحریف سخنان آقای قائم پناه در رشت

نهاد ریاست جمهوری هرگونه برداشت غلط از صحبتهای معاون رئیس جمهور را تکذیب کرد.



ادعای روزنامه نیویورک تایمز درباره برنامه ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این دست شایعات را در راستای دروغ پراکنی مقامات امریکایی عنوان کرد.



ادعا‌های گروسی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران

رئیس سازمان انرژی اتمی هرگونه فعالیت خارج از چارچوب در برنامه های هسته ای ایران را تکذیب کرد.