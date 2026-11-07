به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی در جلسه شورای اداری استان گفت: از ابتدای برنامه‌ریزی برای این رویداد، همه بخش‌های استان پای کار بوده‌اند و تولید محتوا در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای بیش از ۶۰۰ ساعت پخش زنده افزود: دستگاه‌هایی که تولیدات فاخر و محتوای ارزشمند در اختیار دارند، این آثار را برای بهره‌برداری در اختیار صداوسیما قرار دهند.

رستمی همچنین با تأکید بر اینکه هر دستگاه می‌تواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به تصویر بکشد، خواستار مشارکت همه مجموعه‌ها در معرفی شایسته خراسان شمالی شد.

معاون سیاسی استاندار با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی، بر ضرورت آمادگی جدی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط احتمالی جوی تأکید کرد.

مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی رویداد ایران جان را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان به مخاطبان سراسر کشور و جهان دانست.

رضا واعظی هم با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره این رویداد از ۲۳ تا ۲۹ آبان ماه گفت: ایران جان فرصتی برای نگاه دوباره به ایران است و این بار خراسان شمالی در کانون توجه قرار می‌گیرد تا مردم ایران و جهان، این استان را از دریچه رسانه ملی و فضای مجازی بشناسند.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی از آغاز این رویداد در سال ۱۴۰۳ و اجرای نخستین دوره در خوزستان، برای حضور در این کاروان رسانه‌ای برنامه‌ریزی کرده است، افزود: اجرای مطلوب و عملیاتی این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز تحولات خوبی برای استان باشد.

واعظی تأکید کرد: رویداد ایران جان متعلق به دولت، استان‌ها و مردم است و صداوسیما با فراهم کردن این بستر، زمینه معرفی ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند.

نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی رویداد ایران جان را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان و تقویت امیدآفرینی دانستند و بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با نیاز‌های استان تأکید کردند.

شهریاری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: ایران جان فرصتی تاریخی است و باید برنامه‌ریزی‌های متناسب با نیاز‌های استان در این رویداد انجام شود.

پاکمهر دیگر نماینده مردم استان در مجلس، نیز با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی افزود: همدلی و انسجام، رمز حفظ نظام است و امروز دنیا اقتدار ایران را احساس کرده است.

آذری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خراسان شمالی در بزرگی و وسعت مردمانش شناخته می‌شود، گفت: حضور و همراهی مردم، مسئولیت مدیران و مسئولان را سنگین‌تر می‌کند.

وی همچنین با اشاره به بارندگی‌های اخیر، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بند‌های خاکی تأکید کرد و خواستار رسیدگی به طولانی شدن اجرای برخی پیمان‌ها در فاروج و جلوگیری از تضییع حقوق مردم شد.

قدرتی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به اینکه ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر استان در رویداد ایران جان مورد توجه قرار می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد توانمندی‌های خراسان شمالی به‌خوبی معرفی شود.

وی افزود: باید بتوانیم امیدآفرینی را در جامعه تقویت کنیم و برنامه‌ها به سمتی برود که نقاط قوت و ظرفیت‌های استان به مردم نشان داده شود.