وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه آموزش از حقوق اساسی و طبیعی هر انسان است، گفت: آثار سرمایه‌گذاری در آموزش، ماندگارتر از بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر است و آینده فرد و جامعه به کیفیت و میزان توجه به این حوزه بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ دکتر علیرضا کاظمی در نشست روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان با اشاره به توجه دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور به آموزش‌وپرورش افزود: آموزش، زیربنای رشد فردی و اجتماعی است و سلامت جسمی، روانی، رفاه و سعادت انسان تا حد زیادی به فرایند یادگیری و تربیت وابسته است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به آسیب‌پذیری نظام آموزشی در بحران‌ها و جنگ‌ها تصریح کرد: تعطیلی مدارس، خسارت‌هایی به همراه دارد که به‌سادگی قابل محاسبه نیست؛ چراکه با توقف آموزش، فرصت رشد و تربیت انسان از دست می‌رود.

وی با یادآوری تجربه تعطیلی مدارس در دوران کرونا گفت: برخلاف خسارت‌های مادی مانند تخریب ساختمان‌ها که می‌توان برای آن ارزش مالی تعیین کرد، خسارت‌های تربیتی و آموزشی قابل قیمت‌گذاری نیست و آثار آن می‌تواند سال‌ها بر آینده افراد و جامعه باقی بماند.

کاظمی از طراحی سازوکاری برای ادامه آموزش در شرایط جنگ و بحران خبر داد و گفت: بخش نخست این برنامه تدوین شده و برای اجرا به همه استان‌های کشور ابلاغ شده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن حدود هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی در جریان جنگ افزود: مدرسه شجره طیبه میناب و تعدادی از مدارس در مناطق مختلف کشور از جمله مراکزی بودند که آسیب دیدند. در همین زمینه، هزار و ۲۸۸ واحد آموزشی با کمک خیران بازسازی و به چرخه آموزش بازگشتند.

وزیر آموزش‌وپرورش با تشریح پیامد‌های جنگ بر نظام آموزشی گفت: جابه‌جایی خانواده‌ها، مهاجرت، ترس و اضطراب دانش‌آموزان و اختلال در روند فعالیت مدارس، از جمله آسیب‌های این شرایط است. مجازی‌شدن ناگهانی آموزش نیز در صورتی که زیرساخت‌های لازم فراهم نباشد، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

وی همچنین به نقش خانواده‌ها در ادامه فرایند تربیت اشاره کرد و افزود: در شرایط بحران، بخشی از مسئولیت آموزش و تربیت بر عهده خانواده‌ها قرار می‌گیرد و همراهی مدرسه و خانواده، به‌ویژه نقش مادران و بانوان در حمایت از فرزندان، مانع از گسترش آسیب‌های آموزشی و تربیتی می‌شود.



اجازه نمی‌دهیم جنگ، جریان آموزش کشور را متوقف کند

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و آسیب‌دیدن دانش‌آموزان در جنگ، از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر این حوادث انتقاد کرد و گفت: با وجود اسناد و کنوانسیون‌های متعدد درباره حقوق کودکان، در برابر قربانی‌شدن کودکان در فلسطین، یمن، عراق و ایران واکنش مؤثری از سوی نهادهای بین‌المللی دیده نشده است.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: این حوادث باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی کشور مورد توجه قرار گیرد و اجازه ندهیم شرایط جنگی، آموزش دانش‌آموزان را در سراسر کشور متوقف کند.

کاظمی از تدوین دستورالعمل جدید برای استمرار آموزش در شرایط بحران خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس به‌صورت منطقه‌ای و با توجه به شرایط هر منطقه، پس از بررسی وضعیت و دریافت مجوزهای لازم از شورای تأمین انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف این است که آموزش در همه مناطق کشور، متناسب با شرایط موجود ادامه پیدا کند و آسیب‌های ناشی از جنگ به دانش‌آموزان و فرایند یادگیری به حداقل برسد.

با عنایت رئیس جمهور هم در بحث زیرساخت ۳۰۰ سرور به سامانه شاد اضافه شده که ۱۰۰ تا اش انجام شده و بقیه اش به مرور در حال انجام است

مستندسازی خسارت‌های جنگ به کودکان برای پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی

وزیر آموزش‌وپرورش از برنامه این وزارتخانه برای مستندسازی خسارت‌های مادی و معنوی جنگ رمضان در حوزه کودکان خبر داد و گفت: باید با تهیه گزارشی دقیق و مستند، ابعاد آسیب‌های واردشده به کودکان و نظام آموزشی کشور ثبت و روایت شود.

وی افزود: این مستندات باید با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای فعال در حوزه کودک و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور، مبنای پیگیری حقوق ملت ایران و دفاع از حقوق کودکان در مجامع بین‌المللی قرار گیرد.

کاظمی تأکید کرد: نباید این حوادث و خسارت‌های واردشده به کودکان به فراموشی سپرده شود؛ بلکه باید با ارائه اسناد و شواهد، از نهادهای بین‌المللی درباره مسئولیت‌ها و تعهداتشان در قبال حقوق کودکان مطالبه‌گری کرد.