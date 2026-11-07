رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از تدوین طرح تجمیع پنج قانون مرتبط با تولید خبر داد و گفت: این طرح علاوه بر یکپارچه‌سازی قوانین پراکنده، زمینه بازنگری و اصلاح احکام و مقررات مخل تولید و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن زنگنه از تهیه طرح تجمیع پنج قانون مرتبط با تولید در مجلس خبر داد و گفت: یکی از سیاست‌هایی که در حوزه قانون‌گذاری از سوی امام شهیدمان به مجلس ابلاغ شده، حرکت به سمت تدوین قوانین جامع است؛ به این معنا که قوانین مرتبط با یک حوزه مشخص، به‌جای پراکندگی در چندین قانون، در قالب یک مجموعه منسجم تجمیع شوند.

نماینده مردم تربت حدیریه و مه ولات در مجلس با بیان اینکه این رویکرد در کمیسیون برنامه و بودجه نیز آغاز شده است، افزود: در همین راستا، طرحی برای تجمیع قوانین حوزه تولید در کمیسیون ویژه حمایت از تولید تدوین و ثبت شده که احتمالاً در هفته‌های پیش رو اعلام وصول خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به قوانین مورد نظر برای تجمیع، ادامه داد: قانون حمایت از تولید، قانون حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ... از جمله قوانینی هستند که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته‌اند. در فرآیند تجمیع، صرفاً کنار هم قرار دادن قوانین مدنظر نیست، برخی از بند‌های این قوانین نیازمند اصلاح هستند و باید در جریان این کار، احکام و مقرراتی که مانع فعالیت تولیدکنندگان شده‌اند، مورد بازنگری قرار گیرند.

وی یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان اقتصادی را وجود موانع قانونی و اجرایی در مسیر تولید دانست و گفت: بخشی از مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، ناشی از برخی قوانین است و بخشی دیگر به تفسیر‌های نادرست یا آیین‌نامه‌هایی بازمی‌گردد که برای اجرای قوانین تدوین شده‌اند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس خاطرنشان کرد: این اقدام فرصت مناسبی است تا بتوانیم قوانین و مقررات مخل تولید را اصلاح کنیم و شرایط لازم را برای جهش تولید در کشور فراهم آوریم.

زنگنه با اشاره به تجربه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یادآور شد: در اجرای این قانون اتفاقات و نتایج خوبی رقم خورد و امیدواریم با تجمیع و اصلاح قوانین حوزه تولید نیز بتوانیم همین تجربه را در سطح گسترده‌تری از اقتصاد کشور دنبال کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: هدف این است که با آغاز این فرآیند، یک حرکت جدی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تولید شکل بگیرد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید بتواند زمینه تحقق این رویکرد را فراهم کند.