به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیم حسنی رئیس شورای آموزش و پرورش هشترود بر برچیده شدن مدارس سنگی و کانکسی در هشترود و نظرکهریزی تاکید نمود.

وی گفت: به علت نبود اینترنت در ۱۲ روستای این شهرستان برای دانش آموزان درس نامه توزیع می‌شود.

حسنی گفت:۱۲ مدرسه در این شهرستان در حال احداث است که ۴ مدرسه با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط بنیاد علوی و ۲ مدرسه بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط سازمان نوسازی در حال احداث هستند و مابقی به علت نبود اعتبارات نیمه تمام مانده است.

وی از شهرداری هشترود خواست نسبت به پرداخت هزینه سرویس حمل و نقل مدرسه استثنایی هشترود اقدام کند.

جواد نوبخت هشترودی نماینده فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش کشور هم خواستار ادامه عملیات دهکده المپیک (اردوگاه دانش آموزی پیشرفته) در استان شد و گفت:این دهکده در ۶۰ هکتار در حال احداث است و این طرح شامل استخر قهرمانی، پیست دوچرخه سواری، استادیوم فوتبال، سالن شش هزار نفری، سالن ژیمناستیک، پیست دوومیدانی، سه سالن تیراندازی و دریاچه قایقرانی است.

نوبخت هشترودی اجرای برنامه مکمل یاری قرص آهن در مدارس پسرانه را ضروری دانست.

وی گفت: ۳۳ مدرسه سبز در کشور وجود دارد و از وزیر آموزش و پرورش و مسئولین استانی خواستار احداث مدرسه سبز در استان هستیم.