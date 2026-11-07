به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: با مشارکت ۵۰ میلیارد ریالی خیران و حمایت‌های مسوولان دانشگاه علوم پزشکی بابل توسعه خدمات توانبخشی بخش کودکان تنها بیمارستان فوق تخصصی کودکان شمال کشور تکمیل شد.

محمد تقی پور افزود: توسعه و تجهیز فضای فیزیکی و تأمین تجهیزات موردنیاز مراکز توانبخشی بیمارستان کودکان شفیع‌زاده امیرکلا در دستور کار دانشگاه قرار داشت که با حمایت مسئولان دانشگاه، پیگیری‌های بیمارستان و همراهی خیران اجرا شد.

وی گفت: بیمارستان فوق تخصصی شفیع زاده امیرکلا ۴۰۰ مترمربع فضا برای این مراکز اختصاص داده است و خیران این شهرستان حدود ۵۰ میلیارد ریال برای بازسازی فضا و تکمیل تجهیزات بخش توانبخشی سرمایه گذاری کردند.

تقی پور ادامه داد: مراکز فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، شنوایی‌شناسی و کاردرمانی اکنون در فضایی مناسب و با تجهیزات موردنیاز، زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشکده به مراجعان خدمات ارائه می‌کنند.

بیمارستان فوق تخصصی کودکان امیرکلا از جمله هفت بیمارستان دولتی تابع دانشگاه علوم پزشکی بابل است که در سال‌های اخیر طرح‌های زیرساختی مهمی در حوزه درمان در این مرکز درمانی اثر گذار شمال کشور تکمیل شد.

دانشگاه علوم پزشکی بابل، نظارت بر هفت بیمارستان شامل مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل، شهید بهشتی، آیت الله روحانی، کودکان امیرکلا، شهید رجایی بابلسر، مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه زهرا، ۱۷ شهریور مرزیکلا و نیز دو کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید مرکزی بابل و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید خشرودپی را به عهده دارد.

بیش از چهار هزار ۳۰۰ دانشجوی داخلی و ۳۶۸ عضو هیأت علمی و بیش از ۳۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی بابل فعالیت دارند.