در پی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهرک گل‌های شیراز، ۴ نفر مصدوم و با دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی در محل حادثه درمان شدند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد بامداد امروز و در پی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهرک گل‌های شیراز، ۴ نفر مصدوم شدند که با دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی در محل حادثه درمان شدند و نیازی به اعزام به بیمارستان نداشتند.

این حادثه ساعت ۰۳:۳۱ بامداد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

بر اساس این گزارش، هر ۴ مصدوم این حادثه با دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی در محل درمان شدند و نیازی به اعزام به بیمارستان نبود.