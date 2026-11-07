مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان، از انجام ۱۶ هزار ۲۹۴ مورد معاینه فنی خودرو‌های سنگین با هدف ارتقای ایمنی تردد، امسال در ۲ مرکز معاینه فنی این استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: از مجموع ۱۶ هزار و ۲۹۴ خودور سنگین که امسال برای معاینه فنی به ۲ مرکز معاینه فنی در گیلان مراجعه کردند، برای ۱۰ هزار و ۹۹۰ خودرو، کارت معاینه فنی صادر شد و ۵ هزار ۳۰۴ خودرو هم به دلیل نداشتن شرایط لازم، نتوانستند تأییدیه معاینه فنی دریافت کنند.

وی با اشاره به انجام ۱۲ مورد بازدید نظارتی از مراکز معاینه فنی گیلان در سال جاری، افزود: نظارت بر وضعیت فنی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای و کنترل تخلفات اضافه بار، با هدف ارتقای ایمنی تردد و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای استان به صورت مستمر ادامه دارد.