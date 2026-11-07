مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از آماده‌باش صددرصدی تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع این جمعیت برای مقابله با پیامد‌های بارندگی‌های اخیر، آب‌گرفتگی معابر و احتمال وقوع سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا بهرامی با اشاره به هشدار‌های هواشناسی و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی در ساعات و روز‌های آینده گفت: تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر استان با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی مقابله با سیلاب از جمله پمپ‌های لجن‌کش، ژنراتور‌های برق و خودرو‌های نجات، برای ارائه خدمات امدادی در آمادگی کامل قرار دارند.

وی با اشاره به احتمال بارش شدید باران، آب‌گرفتگی معابر و جاری‌شدن سیلاب در برخی مناطق شهری، از شهروندان خواست از توقف و تردد در مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب به‌طور جدی خودداری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم همچنین از کوهنوردان، طبیعت‌گردان و گردشگران خواست با توجه به احتمال بارش باران، وزش باد شدید و کاهش دید، تا بهبود شرایط جوی از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق کوهستانی پرخطر خودداری کنند.

بهرامی تأکید کرد: شهروندان در صورت بروز حادثه یا نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات هلال‌احمر تماس بگیرند.