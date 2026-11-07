باوجود لغزندگی باران در محور‌های گلپایگان، دامنه و بویین میاندشت تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی استان روان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی استان اصفهان روان است و مشکل خاصی در زمینه عبور و مرور خودرو‌ها وجود ندارد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در محور‌های گلپایگان، دامنه و بویین‌ومیاندشت بارش باران گزارش شده است و رانندگان باید با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند و با سرعت مطمئنه در محور‌های بارانی تردد کنند.

میرزایی ادامه داد: رعایت فاصله طولی مناسب با خودرو‌های مقابل، خودداری از ترمز‌های ناگهانی و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز از مهم‌ترین نکاتی است که رانندگان باید به‌ویژه در جاده‌های لغزنده مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین از رانندگان خواست پیش از حرکت، از سالم بودن تجهیزات خودرو از جمله لاستیک‌ها، چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن اطمینان حاصل کنند و در صورت کاهش دید یا تشدید بارندگی، با احتیاط بیشتری به مسیر خود ادامه دهند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان درباره وضعیت تصادفات در محور‌های مواصلاتی استان نیز گفت: خوشبختانه تاکنون مورد خاص و مشکل ویژه‌ای در زمینه تصادفات گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود روان بودن تردد در محور‌های استان، شرایط جوی می‌تواند به‌سرعت بر وضعیت جاده‌ها تأثیر بگذارد و رانندگان باید ضمن توجه به هشدارها، از هرگونه عجله و رفتار پرخطر در رانندگی پرهیز کنند.

میرزایی تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جوی و وضعیت راه، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی همه کاربران جاده‌ای دارد.

طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان فعالیت گسترده سامانه بارشی تا فردا در استان اصفهان ادامه دارد.