در پی بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۰ نقطه از جاده‌ها با ریزش کوه و سنگ مواجه شد که با تلاش نیرو‌های راهداری، کار ریزش‌برداری و پاک‌سازی مسیر‌ها برای جلوگیری از اختلال در تردد انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با اشاره به بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در استان؛ از اجرای کار ریزش‌برداری در ۲۰ نقطه از جاده‌ها و حفظ پایداری دسترسی به شبکه‌های راه ایلام خبر داد.

حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: با وجود بارش‌های رگباری شبانه‌روز گذشته؛ همه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان باز است و تردد در آنها به آسانی جریان دارد.

وی افزود: بر پایه گزارش‌های دریافتی از ادارات تابعه و بررسی دوربین‌های پایش تصویری مرکز مدیریت راه‌های استان، در ۲۴ ساعت گذشته بارش باران در هشت شهرستان ایلام ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با اشاره به آمادگی نیرو‌های امدادی، اضافه کرد: در مجموع ۷۴ راهدار با بهره‌گیری از ۴۶ دستگاه ماشین سنگین و نیمه‌سنگین، کار ریزش‌برداری را در جاده‌ها انجام دادند.

وی ادامه داد: گروه‌های عملیاتی این اداره‌کل با هماهنگی پلیس راه در نقاط مختلف جاده‌ای مستقر هستند و پایش مسیر‌ها را برای رفع مشکلات احتمالی به صورت نظام‌مند انجام می‌دهند.

دشتی‌پور بیان کرد: همه دستگاه‌های امدادی و راهداری با آمادگی کامل در جاده‌های استان حضور دارند تا از هرگونه وقفه در تردد مردم جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: هم‌وطنان می‌توانند پیش از آغاز سفر، برای آگاهی از وضعیت راه‌های استان و کشور با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند.

بر پایه پیش‌بینی‌های هواشناسی؛ فعالیت سامانه بارشی پرقدرت تا اواخر روز دوشنبه هفته جاری ادامه دارد.

استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربع در غرب کشور؛ دارای ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه، یک‌هزار و ۴۸ کیلومتر راه اصلی، ۲۲۶ کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار و ۹۳۴ کیلومتر راه روستایی است که به دلیل شرایط کوهستانی؛ همواره نیازمند پایش مستمر برای ایمن‌سازی است.