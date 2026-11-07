مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران ، از برنامه این سازمان برای تجهیز مدارس به تلویزیون‌های هوشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس زارع گفت: در دو سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات آموزشی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی سازمان نوسازی، تجهیز مدارس تازه‌احداث است، افزود: با توجه به افزایش قابل توجه تعداد مدارس در سال جاری، در بخش تأمین تجهیزات با محدودیت اعتباری مواجه بوده‌ایم؛ با این حال، اقداماتی برای تجهیز مدارس به امکانات هوشمند، از جمله ویدئوپروژکتور و سایر تجهیزات آموزشی، انجام شده است.

زارع با اشاره به برنامه سازمان برای توسعه تجهیزات هوشمند در مدارس تصریح کرد: موضوع تجهیز مدارس به تلویزیون‌های هوشمند، از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان نوسازی مدارس قرار دارد و امیدواریم به‌زودی اجرایی شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با تاکید بر اهمیت دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی استاندارد گفت: نبود تجهیزات مناسب آزمایشگاهی و آموزشی در دوران تحصیل می‌تواند فرصت حضور دانش‌آموزان در رویداد‌هایی مانند جشنواره‌های علمی را محدود کند؛ از این رو، توسعه امکانات هوشمند می‌تواند به رفع بخشی از این محدودیت‌ها کمک کند.

وی با اشاره به تفکیک وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه تجهیز مدارس خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی سازمان نوسازی مدارس، تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس تازه‌احداث است؛ در مقابل، آموزش‌وپرورش نیز از محل منابعی مانند سهم سه‌درصدی عوارض شهرداری‌ها، مسئولیت تکمیل و ارتقای تجهیزات مدارس فعال را بر عهده دارد.

زارع به اجرای طرح شهید عجمیان اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، اقداماتی مانند تعمیر و بازسازی میز و نیمکت‌های مدارس انجام می‌شود که نقش مؤثری در صرفه‌جویی منابع مالی دارد؛ چراکه به‌جای خرید تجهیزات جدید با هزینه بالا، می‌توان با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر، تجهیزات موجود را احیا و دوباره قابل استفاده کرد.