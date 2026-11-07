در غرب استان بی وقفه باران می‌بارد

در غرب استان بی وقفه باران می‌بارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی بویین میاندشت گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در شهر بویین میاندشت ۴۰ میلیمتر بارندگی باران که ایستگاه افوس به میزان ۶۰ میلیمتر بیشترین سهم بارندگی‌ها را به خود اختصاص داده است.

نوروز ملکی افزود: ارتفاعات این شهرستان هم در فصل پاییز پوشیده از برف شده است.

افزود: بارش‌ها تا اواخر وقت فردا درشهرستان ادامه دارد.

وی گفت: بارش سال زراعی شهرستان به ۵۲ میلیمتر رسیده و این درحالی است که پارسال همین موقع میزان بارش سال زراعی صفر بوده است.

رییس اداره هواشناسی فریدونشهر هم گفت: با ورود سامانه بارشی از صبح روز گذشته به شهرستان فریدونشهر، بارش‌ها آغاز شد که در ارتفاعات این بارش‌ها به شکل برف است.

حسین خلجی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۲ میلیمتر بارش‌ها در فریدونشهر به ثبت رسیده که درمقایسه با بلند مدت افزایش صددرصدی بارش را نشان می‌دهد.

وی گفت: طبق پیش بینی‌ها امروز بر شدت بارش‌ها افزوده می‌شود و سامانه بارشی تا ۳۶ ساعت آینده در منطقه فعال است.

.در ۲۴ ساعت گذشته ۳۳.۲ میلیمتر بارش باران در شهر داران فریدن به ثبت رسیده است .رئیس اداره هواشناسی فریدن گفت: در سال زراعی تاکنون ۴۱ میلیمتر بارش باران در شهرستان فریدن به ثبت رسیده است .نوروز ملکی افزود: بیشترین میزان بارش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به روستای بادجان با ۴۹ میلیمتر بارش باران بوده است