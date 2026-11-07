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بارش باران که از صبح دیروز در غرب استان آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی بویین میاندشت گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در شهر بویین میاندشت ۴۰ میلیمتر بارندگی باران که ایستگاه افوس به میزان ۶۰ میلیمتر بیشترین سهم بارندگیها را به خود اختصاص داده است.
نوروز ملکی افزود: ارتفاعات این شهرستان هم در فصل پاییز پوشیده از برف شده است.
افزود: بارشها تا اواخر وقت فردا درشهرستان ادامه دارد.
وی گفت: بارش سال زراعی شهرستان به ۵۲ میلیمتر رسیده و این درحالی است که پارسال همین موقع میزان بارش سال زراعی صفر بوده است.
رییس اداره هواشناسی فریدونشهر هم گفت: با ورود سامانه بارشی از صبح روز گذشته به شهرستان فریدونشهر، بارشها آغاز شد که در ارتفاعات این بارشها به شکل برف است.
حسین خلجی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۲ میلیمتر بارشها در فریدونشهر به ثبت رسیده که درمقایسه با بلند مدت افزایش صددرصدی بارش را نشان میدهد.
وی گفت: طبق پیش بینیها امروز بر شدت بارشها افزوده میشود و سامانه بارشی تا ۳۶ ساعت آینده در منطقه فعال است.