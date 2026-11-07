به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اداره کل هواشناسی لرستان اعلام کرد: در پی بارش های ۵۴ ساعت گذشته در لرستان، ایستگاه سپیددشت شهرستان خرم‌آباد با ۱۳۷ میلی‌متر بارندگی بیشترین ثبت بارش در استان را در سپیددشت گزارش شده است.

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بر اساس آمار ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی لرستان، از ساعت ۰۰:۳۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۰۶:۳۰ امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵، بیشترین میزان بارندگی با ۱۳۷ میلی‌متر در سپیددشت ثبت شده است.

در این مدت، ایستگاه‌های شول‌آباد با ۸۵.۶ میلی‌متر، الیگودرز با ۴۵.۱ میلی‌متر، ازنا با ۳۴.۶ میلی‌متر و سیلاخور با ۳۳.۵ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی به ثبت رسیده است.

اداره کل هواشناسی لرستان اعلام کرد: میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های دورود ۲۷.۲ میلی‌متر، خرم‌آباد و ایمان‌آباد هر کدام ۲۵.۸ میلی‌متر، زمله ۲۲.۸ میلی‌متر، سرب‌آبدوره ۲۱.۲ میلی‌متر، رومشکان ۱۸.۷ میلی‌متر، کوهدشت ۱۷.۱ میلی‌متر، بروجرد ۱۱.۹ میلی‌متر، الشتر ۱۱.۴ میلی‌متر، معمولان ۱۰ میلی‌متر، نورآباد ۹.۳ میلی‌متر و پلدختر ۵.۴ میلی‌متر بوده است.

همچنین در این مدت میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان لرستان ۳۰.۷ میلی‌متر رسیده است.