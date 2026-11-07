کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر در ارتفاعات استان وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق همراه با افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در نقاط مرتفع هرمزگان، ۱۶ آبان

وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در نقاط مرتفع هرمزگان، ۱۶ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری هوا همراه با گذر ابر پیش بینی می‌شود.

او افزود: در روز‌های یکشنبه و دوشنبه (۱۷ و ۱۸ آبان) با توجه به تاثیر موج بارشی پاییزی، در برخی از نقاط غربی استان و جزایر غربی وقوع رگبار پراکنده باران و رعد وبرق پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: امروز با وزش باد جنوب شرقی دریا کمی مواج خواهد بود و با توجه به شدت قابل توجه باد (جنوب شرقی) در مناطق شمالی خلیج فارس توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص تردد کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان انجام و از تردد شناور‌های سبک در مناطق فراساحل غربی کیش لاوان خودداری شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.