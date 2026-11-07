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فرسودگی پل فلزی چوئبده موضوعی که شهروند خبرنگاران از چوئبده خواستار پیگیری و رسیدگی به آن شدند. مسئولان می گویند: ظرف ۲ هفته آینده پل ترمیم می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروندخبرنگاران چوئبده با ارسال تصاویری به خبرگزاری صداوسیمای آبادان از وضعیت پوسیدگی های این پل آهنی این شهر، خواستار پیگیری و اقدام مسئولان شدند.
مسیری که به گفته یکی از شهروندان، عبور از آن منجر به خسارت خودروهای شخصی ساکنان چوئبده شده و مردم خواستار ترمیم و ایمنسازی هرچه سریعتر آن هستند.
مهران خاویزی_ رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جادهای شهرستان آبادان در پاسخ به پیگیری شبکه آبادان گفت: این پل فلزی است و در دو نقطه پوسیده شده است که با تهیه وسایل مورد نیاز ظرف ۲ هفته آینده نقاط آسیب دیده ترمیم میشود.