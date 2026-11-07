فرسودگی پل فلزی چوئبده موضوعی که شهروند خبرنگاران از چوئبده خواستار پیگیری و رسیدگی به آن شدند. مسئولان می گویند: ظرف ۲ هفته آینده پل ترمیم می شود.

درخواست رسیدگی به وضع نامناسب پل چوئبده، از سوی برخی شهروند خبرنگاران

درخواست رسیدگی به وضع نامناسب پل چوئبده، از سوی برخی شهروند خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروندخبرنگاران چوئبده با ارسال تصاویری به خبرگزاری صداوسیمای آبادان از وضعیت پوسیدگی های این پل آهنی این شهر، خواستار پیگیری و اقدام مسئولان شدند.

مسیری که به گفته یکی از شهروندان، عبور از آن منجر به خسارت خودرو‌های شخصی ساکنان چوئبده شده و مردم خواستار ترمیم و ایمن‌سازی هرچه سریعتر آن هستند.

مهران خاویزی_ رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای شهرستان آبادان در پاسخ به پیگیری شبکه آبادان گفت: این پل فلزی است و در دو نقطه پوسیده شده است که با تهیه وسایل مورد نیاز ظرف ۲ هفته آینده نقاط آسیب دیده ترمیم می‌شود.