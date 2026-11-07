رئیس مرکز ملی تأمین مالی و دبیر شورای ملی تأمین مالی، با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، توسعه ابزار‌های نوین و غیرتورمی همچون اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ظرفیت‌های بازار سرمایه را راهکاری مؤثر برای حمایت از تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کریمی ریزی در سفر به استان کرمانشاه، توسعه ابزار‌هایی همچون اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ظرفیت‌های بازار سرمایه را از جمله راهکار‌های مؤثر برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و با اشاره به تجربه موفق تأمین مالی پروژه کارخانه بیواتانول کرمانشاه از طریق بازار سرمایه، بر لزوم استفاده بیشتر از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی همچنین توسعه صندوق‌های تضمین غیردولتی، نظام اعتبارسنجی و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق را از اقدامات مهم در راستای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی دانست و اظهار داشت: این سامانه با تسهیل فرایند‌های شناسایی، ارزش‌گذاری، توثیق و آزادسازی دارایی‌ها، زمینه استفاده از ظرفیت‌های متنوع دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه را فراهم می‌کند.

وی در ادامه، مولدسازی و اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی را از دیگر ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیرساختی عنوان کرد و بر نقش این ابزار‌ها در افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بخش خصوصی و تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.