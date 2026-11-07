رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: به علت سلب آسایش عمومی ۳۵ راننده در کرمان به مدت شش ماه از رانندگی محروم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی در ایام آخر هفته گذشته خبر داد و گفت: در این طرح با همراهی دستگاه قضایی ۷۵ خودرو بعلت سلب آسایش عمومی از جمله صدای ناهنجار سیستم صوت و اگزوز و بوق، انجام حرکات نمایشی مرگبار، مصرف مواد مختل کننده حواس توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ رضایی، بیان کرد: با رصد دقیق رانندگان و تست‌های سلامت جاده ای۳۵ راننده بعلت مصرف مواد مختل کننده تست مربوطه مثبت شده و گواهینامه رانندگی انان توقیف و برای ۶ ماه از رانندگی محروم شدند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان نقش خانواده‌ها را در پیشگیری از تخلفات و جرایم جوانان در ایام پایانی هفته مهم برشمرد و بر نظارت هرچه بیشتر آنان بر فرزندانشان و عدم واگذاری وسایل نقلیه به فرزندان فاقد گواهینامه تأکید کرد.