۲ هزار و ۳۰۰ دانش آموز رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش استان اردبیل در رشته الکترونیک خودرو مشغول تحصیل هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روح‌الله بخشی‌زاده، مدیر ارتباط با صنعت اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل در اولین رویداد هم‌آفرین در اردبیل اظهار داشت: اولین رویداد هم‌آفرین در استان اردبیل با محوریت ایمنی، بهره‌وری و توسعه کسب و کار در سالن همایش دارالفنون اردبیل برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این رویداد را تعامل صنعت، آموزش و بازار کار اعلام و خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا در کنار هم ارزش مادی و معنوی تمامی مهارت آموزان را مورد صیانت قرار دهیم.

دبیر اولین همایش هم‌آفرین بیان کرد: در قالب این رویداد که هنرآموزان، صنعتگران و شاغلین این حوزه حضور دارند شرکت کنندگان با جدیدترین مهارت‌ها و آموزش‌های عملی ایمنی و اطفای حریق آشنا شده و در مرحله دوم نیز با راهبرد‌های جدید افزایش بهره وری و توسعه کسب و کار با تکیه بر آموزش و یادگیری‌های حرفه‌ای آشنایی پیدا می‌کنند.

مدیر ارتباط با صنعت اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: در استان اردبیل ۱۱ درصد هنرآموزان فنی و حرفه‌ای در رشته الکترونیک خودرو تحصیل می‌کنند که جمعیتی بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز را شامل می‌شود.

بخشی‌زاده از فعالیت ۵۰ هنرستان دولتی و غیردولتی در این حوزه خبر داد و بیان کرد: در این هنرستان‌ها در کنار علوم آکادمیک بیشترین حوزه آموزشی مربوط به بخش مهارتی و آموزشی عملی و کاربردی است.

مدیر ارتباط با صنعت اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: برای اینکه رشته الکترونیک خودرو نیاز به تجهیزات و ابزار‌های خاص دارد با کمک پارک علم و فناوری اولین میز الکترونیک خودرو طراحی شده است.

بخشی‌زاده خاطرنشان کرد: نسخه جدید این میز الکترونیک امروز رونمایی شد تا تمام نیاز‌های یک تعمیرکار الکترونیک خودرو که در این میز تخصصی تعبیه شده تأمین شود.

وی در پایان از رونمایی اولین آموزشگاه تخصصی آزاد فنی و حرفه‌ای در رشته الکترونیک خودرو در حاشیه این رویداد خبر داد.