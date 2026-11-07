افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک از اواخر وقت امشب (۱۶ آبان) تا دوشنبه (۱۸ آبان) در خراسان جنوبی پدیده قالب است.

افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک از اواخر وقت امشب (۱۶ آبان) در خراسان جنوبی

افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک از اواخر وقت امشب (۱۶ آبان) در خراسان جنوبی



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و افزایش گرادیان فشار منطقه به خصوص از اواخر وقت امشب تا دوشنبه افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک را از سمت غرب استان و در فردا در غالب نقاط پیش بینی می‌کنیم.

لطفی افزود: این پدیده در مناطق مستعد می‌تواند باعث کاهش دید افقی شود و بعلاوه بطور متناوب برای هفته جاری افزایش ابر را خواهیم داشت و از فرداشب بارش پراکنده هم در منطقه به خصوص در نوار شمالی استان انتظار می‌رود.

وی گفت: دمای هوا امروز و فردا تغییر قابل ملاحظه‌ای در خراسان جنوبی نخواهد داشت.

صبح امروز ایستگاه سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین و ایستگاه دهسلم با بیشینه دمای ۳۱ درجه، گرم‌ترین ایستگاه استان بوده است.

در مرکز استان نیز تغییرات دما بین ۸ تا ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شده است.

بارش‌ها روز گذشته بصورت پراکنده در استان ادامه پیدا کرد که گزیک از توابع شهرستان درمیان با ۱۴ میلی متر بیشترین بارشرا داشته است و اسدیه، آرین شهر و چاهنو با کمتر از یک میلی متر کمترین بارش‌ها را ثبت کرده‌اند.