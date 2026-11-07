فرماندار نهاوند گفت: طرح سرشماری نفوس و مسکن برای ۵ درصد از خانوار‌های شهرستان به روش ثبتی مبنا در درب منازل اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بیرانوند افزود: در شهرستان نهاوند ۱۴ روستا و ۱۳ نقطه شهری انتخاب شده و تا کنون ماموران سرشماری توانسته‌اند بیش از نیمی از طرح را اجرا کنند.

او با اشاره به ضرورت ثبت آمار و اطلاعات دقیق تاکید کرد: هر اندازه که شهروندان در ارائه آمار و اطلاعات دقیق خود دقت کنند به همان اندازه مسئولان مربوطه در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها موفق خواهند شد.