شبکه‌های صبا و آموزش سیما با پخش برنامه‌های تخصصی در حوزه‌های تاریخ دفاعی و روان‌شناسی کودک، مهمان مخاطبان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا شنبه ۱۶ آبان‌ماه هم‌زمان با هفته هوافضا، ساعت ۱۱:۳۰ به مرور زندگی و خدمات شهید سرلشکر خلبان منصور ستاری، فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نقش برجسته او در توسعه سامانه‌های پدافندی و خودکفایی دفاعی می‌پردازد.

همچنین برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» با اجرای گیتی خامنه و تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، شنبه ۱۶ آبان‌ ساعت ۱۰ صبح از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود و در آن نفیسه طهرانی، کارشناس برنامه، به موضوع مهم «انتخاب دوست در دوران دبستان» می‌پردازد.