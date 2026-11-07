به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران با اشاره به آغاز ساخت کارخانه پسماند نوشهر با ظرفیت پردازش روزانه بیش‌از ۲۵۰ تن زباله گفت: برای اجرای این طرح یک همت اعتبار پیش‌بینی شده است

مهدی یونسی افزود: کارخانه نوین کمپوست نوشهر می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء روند ساماندهی پسماند در منطقه ایفا کند و مشکلات موجود را رفع کند.

وی تاکید کرد: در ادامه برنامه توسعه زیرساخت‌های نوین مدیریت پسماند در استان، از غرب تا شرق مازندران، گام دیگری برای ساماندهی اصولی پسماند و صیانت از محیط زیست برداشته می‌شود.

استاندار مازندران با اشاره به روند توسعه مراکز نوین مدیریت پسماند در نقاط مختلف استان گفت: همانند مراکز به‌روزی که در بهشهر، قائم‌شهر، نور و تنکابن ساخته شده و مرکز آمل نیز در دست ساخت است، کارخانه کمپوست نوشهر هم با بهره‌گیری از روش‌های علمی، فناوری‌های پیشرفته و استاندارد‌های روز در حوزه مدیریت پسماند ساخته خواهد شد تا زنجیره ساماندهی اصولی پسماند در مازندران با سرعت بیشتری تکمیل شود.

مهدی یونسی با اشاره به عزم جدی دولت برای حل ریشه‌ای معضل پسماند در مازندران افزود: با اجرای برنامه‌های زیرساختی و توسعه مراکز پیشرفته ساماندهی و پردازش پسماند در سراسر مازندران، تاکنون بخش قابل توجهی از این ابرچالش زیست‌محیطی برطرف شده و حدود ۸۰ درصد از مسیر حل بحران پسماند استان طی شده است و با تداوم این روند و تکمیل طرح‌های در دست اجرا، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال، این معضل تاریخی و دیرینه مازندران را به طور کامل برطرف کنیم.