رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای اسلامی شهر یزد، از برنامه‌ریزی برای تعیین یک رابط فرهنگی در هر منطقه خبر داد و گفت: این اقدام با هدف شناسایی دقیق‌تر مسائل فرهنگی و اجتماعی مناطق، ارتباط مستقیم با شهروندان و پیگیری مطالبات آنان، دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احمد ترکمانی با اشاره به برگزاری نشست‌های هفتگی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: در نشست اخیر، میزبان رابطان شهرداری‌های مناطق بودیم و ضرورت تقویت ارتباط میان کمیسیون فرهنگی و مناطق مختلف شهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: هر منطقه با توجه به شرایط و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی خود، مسائل و نیاز‌های متفاوتی دارد؛ بنابراین نمی‌توان برای تمام مناطق رویکرد یکسانی در نظر گرفت. بر همین اساس، پیشنهاد شد در هر منطقه یک نفر به‌عنوان رابط میان شهرداری منطقه و کمیسیون فرهنگی تعیین شود تا مسائل و مشکلات هر محدوده به شکل دقیق‌تر شناسایی و برای پیگیری به کمیسیون منتقل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا با تأکید بر ضرورت ارتباط نزدیک رابطان با بدنه اجتماعی مناطق تصریح کرد: رابطان باید با حضور و ارتباط مستمر میان مردم، مساجد، جوانان و گروه‌های مختلف اجتماعی، دغدغه‌ها و نیاز‌های شهروندان را شناسایی کنند تا این مسائل بدون واسطه و با دقت بیشتری در کمیسیون فرهنگی مطرح و از طریق مسئولان مربوط پیگیری شود.

ترکمانی با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی محدود به حوزه مدیریت شهری نیست، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موضوعات نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول است و نباید پیگیری مشکلات را صرفاً به مجموعه شهرداری محدود کرد. کمیسیون فرهنگی نیز در چارچوب وظایف خود، مسائل شناسایی‌شده را با مسئولان شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط مطرح و برای رفع آنها پیگیری خواهد کرد.

وی در پایان، هدف از این رویکرد را شناخت دقیق‌تر مسائل هر منطقه، افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه ارتقای کیفیت زندگی، آرامش و آسایش شهروندان فراهم شود.