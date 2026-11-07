به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی حرم حضرت زینب بن موسی بن جعفر (س) گفت: این رویداد به مدت ۱۶ شب میزبان مخاطبان و دلدادگان اهل‌بیت (ع) در اصفهان خواهد بود.

حجت الاسلام محسن صادق زاده افزود: پس از تجربه‌ی موفق سال گذشته و بازخورد‌های قابل توجهی که از اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان دریافت کردیم، امسال نیز توفیق داریم میزبان دومین دوره‌ی نمایش میدانی «محرمانه» با ظرفیت دو هزار نفر در هر سانس باشیم، روایتی متفاوت و اثرگذار از مقطعی حساس در تاریخ اسلام، این بار از زبان صحابی جلیل‌القدر پیامبر (ص)، سلمان فارسی.

وی همچنین با اشاره به تقارن اجرای این رویداد با ایام حزن‌انگیز فاطمیه بیان کرد: با توجه به جایگاه رفیع، مرجعیت حق و مظلومیت بی‌نظیر صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (س) و نقش‌آفرینی شخصیتی بصیر، چون سلمان در دفاع از حریم ولایت، بخش مهمی از این نمایش به روایت این عهد تاریخی و حماسی اختصاص دارد تا مخاطبان و به‌ویژه نسل جوان، در آستانه ایام فاطمیه با فضایی عمیق‌تر، معنوی و اثرگذار با این رنج‌ها و ارزش‌ها آشنا شوند.

مدیر اجرایی حرم حضرت زینب بن موسی بن جعفر (س) با اشاره به جزییات اجرایی این رویداد تاکید کرد: این نمایش میدانی از روز پنج‌شنبه، هفتم آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰ در جوار آستان مقدس حضرت زینب (س) آغاز به کار کرد و برنامه‌ریزی شده که این اثر به مدت ۱۶ شب همراه با رویداد‌های جنبی اجرا داشته باشد تا علاقه‌مندان بیشتری فرصت تماشای آن را پیدا کنند.

وی با اشاره به نحوه حضور شهروندان در این رویداد فرهنگی یادآور شد: با توجه به محدودیت ظرفیت روزانه‌ی اجرا‌ها و اهمیت نظم در برگزاری، تهیه‌ی کارت دعوت اختصاصی برای عموم مردم رایگان در نظر گرفته شده است.

همچنین مدیر روابط عمومی موسسه فرهنگی آلا، گفت: نمایش میدانی «محرمانه» برای دومین سال متوالی در اصفهان اجرا می‌شود و مخاطبان را با روایتی از زبان سلمان فارسی همراه می‌کند.

حسین غلامی با اشاره به هم‌زمانی اجرای نمایش با ایام فاطمیه ادامه داد: «محرمانه» روایتی درباره حضرت فاطمه زهرا (س) و روز‌های پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) است، روایتی که می‌کوشد مخاطب را با بخشی از تاریخ و جایگاه حضرت زهرا (س) آشنا کند؛ اجرای نمایش در این ایام، فرصتی برای تأمل بیشتر در سیره و مظلومیت ایشان فراهم می‌کند.

وی افزود: این نمایش از پنج‌شنبه هفتم آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰، در آستان مقدس حضرت زینب (س)، خواهر امام رضا (ع)، با ظرفیت هر سانس دو هزار نفر همراه با رویداد‌های جنبی آغاز شده و به مدت ۱۶ شب ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند کارت دعوت اختصاصی رایگان این نمایش را از طریق Mahramane.com دریافت کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال ایتای @mahramane_isf بپیوندند.