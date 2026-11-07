به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، ساعت ۲:۱۰ بامداد روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ حریقی در یک کارگاه پرس ضایعات و انبار دپوی ضایعات فلزی واقع در انتهای خیابان استاد شهریار اعلام شد که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی اطفا گردید. نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۱۴۰ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. آتش‌نشانان پس از حضور در محل و به‌دلیل بسته بودن درب کارگاه، با شکستن قفل اقدام به بازگشایی آن کردند و عملیات اطفای حریق را آغاز نمودند.

پس از اطفای کامل حریق و ایمن‌سازی محل، صورت‌جلسه حادثه تنظیم شد و نیروهای عملیاتی به ایستگاه بازگشتند.

سازمان آتش‌نشانی اراک تأکید کرد: در کارگاه‌ها و انبارهای نگهداری ضایعات، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق متناسب با شرایط محیط باید فراهم باشد و مسیرهای دسترسی نیروهای امدادی همواره باز و قابل استفاده نگه داشته شود.