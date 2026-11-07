به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آمادگی نیرو‌های راهداری در محور‌های مواصلاتی استان به دنبال بارش‌های پاییزی خبر داد.

ارسلان شکری افزود: همزمان با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، گشت‌های راهداری در محور‌های مواصلاتی استان به‌صورت مستمر در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: نیرو‌های راهداری با حضور میدانی، پایش وضعیت راه‌ها، بررسی نقاط حادثه‌خیز، کنترل وضعیت روان آب‌ها و پاکسازی مسیر‌های عبور آب، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا ضمن پیشگیری از بروز اختلال در تردد، در صورت وقوع حوادث و انسداد احتمالی محورها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.