طرح‌های آسفالت و بهسازی معابر پنج روستای شوشتر با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در حاشیه مراسم بهره برداری از این طرح‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۷۰ هزار متر مربع آسفالت معابر در روستا‌های استان اجرا شده که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است.

فرماندار شوشتر هم گفت: این طرح ها در راستای توسعه متوازن روستایی، محرومیت‌زدایی، ارتقای زیرساخت‌های عمرانی و بهبود شرایط تردد و ایمنی معابر روستایی اجرا شده‌اند.

آرش قنبری افزود: در روستای ولی‌آباد از بخش میان‌آب، هشت هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان آسفالت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در روستای دیلم قدیم، ۱۵ هزار مترمربع عملیات آسفالت با ارزش روز ۱۳ میلیارد تومان به انجام رسیده است. این پروژه که از مطالبات دیرینه و جدی اهالی روستا بود، طی مدت یک ماه اجرایی شد و پس از حدود ۱۰ سال انتظار، مشکل تردد در این محور برطرف شد و در روستای ابوعمود نیز هفت هزار مترمربع از معابر به منظور تسهیل عبور و مرور اهالی و کشاورزان منطقه آسفالت شده است.

فرماندار شوشتر تصریح کرد: در بخش مرکزی شهرستان نیز عملیات آسفالت سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از معابر روستای گراب با ارزش روز چهار میلیارد تومان و بهسازی و آسفالت شش هزار مترمربع از معابر روستای خرمن‌خاک با اعتبار تخصیص‌یافته شش میلیارد تومان اجرا شده است.

به گفته او، در مجموع حدود ۴۰ هزار مترمربع از معابر این پنج روستا آسفالت و بهسازی شده و برای اجرای این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.