مدیر اجرایی همایش ادبی سوختگان وصل گفت: این رویداد ادبی امسال به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و با عنوان امام شهید در سه بخش شعر، داستان و روایت برگزار می شود و علاقمندان می توانند از امروز تا ۵ آذر ماه آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه نانی‌زاد مدیر اجرایی همایش ادبی سوختگان وصل با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به برگزاری بیست و سومین دوره این رویداد، افزود: این رویداد ادبی امسال به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و با عنوان امام شهید در سه بخش شعر، داستان و روایت برگزار می شود و علاقمندان می توانند از امروز تا ۵ آذر ماه آثار خود را در پیام رسان بله به نشانی emame shahid.ir@ ارسال کنند.

سوال: ابتدا یک توضیح بفرمایید درباره همایش ادبی سوختگان وصل این همایش چیست و چه می‌کند و امسال دوره چندم قرار است برگزار شود؟

نانی‌زاد: این همایش دقیقاً یک ربع قرن است که دارد برگزار می‌شود از سال ۱۳۸۰ همایش سوختگان وصل برگزار شد و امسال ما در بیست و پنجمین سال برگزاری بیست و سومین دوره را می‌گیریم دو سال به خاطر کرونا همایش برگزار نشد موضوع همایش کلاً حول محور ادبیات مقاومت و پایداری است و هر سال به یکی از این موضوعات پرداخته شده است، و از جانبازان شیمیایی، شهدای تفحص، مفقودین، آزادگان، همسران جانبازان مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه و مجنون، جانبازان شهید، مادران شهدا، پدران شهدا، شهدای علمی، شهدای مدافع حرم و سید حسن نصرالله حاج قاسم سلیمانی و این دو شخصیت به عنوان مجاهدان جبهه مقاومت هم پیش از شهادتشان و هم بعد از شهادتشان، برای آنها بزرگداشت برگزار شد و برای یمن به عنوان نماد مقاومت شهر‌های اسلامی ویژه برنامه داشتیم و تا اینکه آخرین دوره را که ما سال گذشته داشتیم برای رئیس جمهور شهید کشورمان بود و هیچگاه فکر نمی‌کردیم که در بیست و سومین دوره برای امام شهیدمان قرار باشد که این همایش را برگزار کنیم، امسال بیست و سومین همایش ادبی سوختگان وصل با عنوان امام شهید به بزرگداشت رهبر معظم شهید انقلاب می‌پردازد، در سه بخش شعر، داستان و روایت، این همایش امروز ساعت ۹:۳۰ صبح در دفتر ادبیات هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران نشست خبری خودش را خواهد داشت با حضور دبیر همایش و دبیران هیئت‌های داوران سه بخش ما از امروز فعالیت رسمی خودمون را آغاز می‌کنیم، پوستر همایش رونمایی می‌شود و آثار در این سه بخش دریافت می‌شود، ما تا ۵ آذر ماه آثار ارزشمند مخاطبین محترم را دریافت می‌کنیم و انشاالله در اوایل دی ماه مراسم اختتامیه برگزار می‌شود.

سوال: یک مقایسه اگر بخواهیم داشته باشیم حالا جدای از شهدای عظیم الشأن که سال به سال اضافه شدند و در فهرست قرار گرفتند به ویژه امسال که امام شهید و قاعد شهید امت در صدر فهرست شهدای این همایش است یک مقایسه بخواهیم داشته باشیم تفاوت‌های همایش امسال با ادوار گذشته چیست؟

نانی‌زاد: ببینید اگر از نظر اجرایی بخواهم عرض کنم که ما تا به امروز بخش روایت را در دوره‌های گذشته نداشتیم بخش روایت اضافه شده چرا، چون که امام شهید ما به نقش محوری روایت خیلی توجه داشتند و ما روایت را اضافه کردیم قطعاً چه از شهادت ایشان و چه از مراسم تشییع ایشان و چه اتفاقاتی که در این زمان بعد از شهادتشان تا به امروز افتاده روایت‌های خوبی به دست ما خواهد رسید و ما مسئول هستیم که این روایت‌ها را مانا کنیم.

سوال: روایت‌ها منظورتان چیست؟

نانی‌زاد: روایت آن اتفاقاتی است که شخص خودش مواجهه داشته و درک کرده خودش در صحنه حضور داشته و آن اتفاقاتی را که مشاهده کرده حالا روایت می‌کند خاطره نیست روایت است و به ابعادی می‌پردازد که خودش دیده و حس کرده و درک کرده و به نتیجه رسیده.

سوال: این همایش مخصوص قشر خاصی است یا با این توضیحی که شما دارید مخصوصاً در بخش روایت عامه مردم می‌توانند شرکت کنند؟

نانی‌زاد: عامه مردم می‌توانند شرکت کنند.

سوال: بخش‌ها را دوباره بفرمایید؟

نانی‌زاد: شعر و داستان کوتاه است که در همه قالب‌های شعر نیمایی، سنتی و نو ما پذیرای آثار ارزشمند شرکت کنندگان هستیم ولی در بخش داستان فقط داستان کوتاه را داوری خواهیم کرد.

سوال: یک مرور سریع نسبت به سال گذشته و همایش سال گذشته داشته باشیم که چه اتفاقاتی افتاد استقبال چگونه بود؟

نانی‌زاد: استقبال که بسیار گسترده بود، یعنی بعد از شهادت شهید رئیسی عزیز رئیس جمهور عزیزمان وقتی ما فراخوان همایش را اعلام کردیم اتفاق بسیار شگفتی افتاد آثار خیلی خوبی را دریافت کردیم، مسال با توجه به اینکه آقای شهید ما رهبر شهید ما قاعد شهید ما بر دل‌ها حکومت می‌کردند منتظر آثار بسیار خوبی هستیم، و با توجه به اینکه در این حوزه سال‌ها است دارم فعالیت می‌کنم و خودم رصد می‌کنم بسیار آثار خوبی تولید شده چه در حوزه شعر، داستان و در حوزه روایت هم که ما امروز قرار است دبیران بخش‌ها به این نکته بپردازند و ابعادی از حماسه این رویداد و این شهادت را که شاید کمتر به آن در نوشته‌های نویسندگان و شعرا پرداخته شده بررسی کنند و دعوت کنند که در آن حوزه‌ها بنویسند و بسرایند.

سوال: اینکه اشاره کردید که آثار خوبی در طول این مدت خودتان رصد کردید و دیدید که تولید شده یعنی به این معنا است که ممکن است با تولید کنندگان آثار تماس بگیرید و بخواهید که در همایش شرکت کنند؟

نانی‌زاد: از همین جا دعوت می‌کنم و مطمئنم با توجه به اینکه این همایش مخاطب خاص خودش را دارد، ۲۳ دوره برگزار شده و همین که ما پیش خبرش را رفتیم برای اینکه قرار است این دوره برگزار شود بسیاری از مخاطبینی که با این سلسله همایش‌ها آشنایی دارند اعلام آمادگی کردند قطعاً ما هم وظیفه خودمان می‌دانیم برای آنهایی که ممکن است فراخوان را در دسترس نداشته باشند تماس بگیریم و یا ارسال کنیم و دعوت کنیم که در این رویداد مهم همه کنار هم باشیم.

سوال: یک بار دیگر برنامه زمانبندی را بفرمایید؟

نانی‌زاد:این رویداد که از امروز نشست خبری خودش را آغاز می‌کند ارسال آثار و دریافت آثار نیز آغاز می شود.

سوال: در واقع از امروز فراخوان را اعلام می‌کنید و دریافت آثار؟

نانی زاد: بله انشاالله تا ۵ آذر ماه ما دریافت آثار را خواهیم داشت.

سوال: آثار را باید به کجا بفرستند؟

نانی‌زاد: در پیام رسان بله به نشانی: اَتساین امام شهید دات آی آر و انشاالله در هشتم دی ماه امسال ما مراسم اختتامیه را خواهیم داشت و برگزیدگان معرفی می‌شوند.

سوال: پل ارتباطی با مجموعه برگزارکنندگان همایش همین آدرسی است که اشاره کردید؟

نانی‌زاد: بله پیام رسان بله.