به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشید حسینی گفت: پس از ثبت بارش ۵ میلی‌متری باران در مرکز شهر طی شب گذشته، وضعیت جوی منطقه در حال تغییر است.

وی با اشاره به روند تغییرات دما افزود: از دو ساعت آینده، بارش‌ها شدت گرفته و با رسیدن دما به ۲ درجه بالای صفر، عصر امروز شاهد بارش برف در ارتفاعات خواهیم بود.

رئیس هواشناسی فیروزکوه تأکید کرد: این روند نزولی دما تنها آغاز کار است و از فردا، شاهد کاهش بسیار محسوس دما در سطح فیروزکوه خواهیم بود که مستلزم توجه ویژه شهروندان و مسافران است.