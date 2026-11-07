معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، خودمراقبتی را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های سلامت مدارس دانست و گفت: آموزش دانش‌آموزان در زمینه بهداشت فردی، تغذیه، بهداشت دهان و دندان و ایمنی با هدف ارتقای سلامت و ترویج سبک زندگی فعال و سالم دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد جعفری با اشاره به نقش سفیران سلامت دانش‌آموزی افزود: این دانش‌آموزان پس از دریافت آموزش‌های لازم، می‌توانند آموخته‌های خود را به همکلاسی‌هایشان منتقل کنند و در ترویج فرهنگ سلامت در مدارس نقش داشته باشند.

وی همچنین از برگزاری دوره آموزشی مجازی برای کارکنان مدارس سراسر کشور با موضوع خودمراقبتی و بهداشت دانش‌آموزان خبر داد.

سه‌هزار فضای ورزشی جدید در مدارس تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش از هدف‌گذاری برای توسعه فضا‌های ورزشی مدارس خبر داد و گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان بر اساس اطلس جامع فضا‌های ورزشی، اکنون ۴۸ صدم مترمربع است.

محمد جعفری افزود: برای سال ۱۴۰۵، احداث و تجهیز سه‌هزار فضای ورزشی هدف‌گذاری شده است که قرار است تا پایان اسفند به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان به یک مترمربع گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، فاصله فعلی تا این هدف را کاهش دهیم.

کاروان ورزشی دانش‌آموزان ایران آماده اعزام به ژیمنازیاد برزیل

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش از آماده‌سازی کاروان ورزشی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال ایران برای حضور در رقابت‌های ژیمنازیاد برزیل خبر داد.

محمد جعفری گفت: طی چهار ماه گذشته، مراحل فراخوان، انتخاب ورزشکاران و برگزاری اردو‌های فشرده آماده‌سازی برای اعزام این کاروان دنبال شده است.

وی ابراز امیدواری کرد اعضای کاروان ورزشی ایران با سلامت و امنیت در رقابت‌های ریودوژانیرو حضور پیدا کنند و با کسب نتایج مطلوب، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.