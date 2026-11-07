با فعالیت سامانه بارشی در استان قم، آسمان امروز شنبه ۱۶ آبان ابری و بارانی خواهد بود و در برخی مناطق رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود؛ بارندگی‌ها نیز تا فردا یکشنبه به‌صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اداره کل هواشناسی استان اعلام کرد: امروز آسمان قم نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران، رگبار و رعدوبرق، مه‌آلودگی و وزش باد شدید موقتی در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.

بر اساس این پیش‌بینی، بیشینه دمای هوای قم امروز به ۲۱ درجه و کمینه دما به ۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و سرعت وزش باد نیز بین ۱۳ تا ۱۸ متر بر ثانیه از سمت غرب به شرق خواهد بود.

بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی و گزارش‌های مراکز معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی در قم تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ادامه دارد؛ هرچند از شدت و گستره بارش‌ها کاسته می‌شود و بارندگی‌ها به‌تدریج حالت پراکنده پیدا می‌کند. بر این اساس، از روز دوشنبه ۱۸ آبان جو استان پایدار می‌شود و در روز‌های بعد نیز بارش قابل‌توجهی برای قم پیش‌بینی نمی‌شود.

گزارش‌های بارش ثبت‌شده در استان نیز نشان می‌دهد در روز جمعه ۱۵ آبان، میزان بارندگی در ایستگاه وسف به ۲۲.۳ میلی‌متر رسیده و در ایستگاه‌های دستجرد و رستگان نیز ۷ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

با توجه به احتمال رگبار‌های مقطعی، رعدوبرق و کاهش دید ناشی از مه‌آلودگی، رانندگان هنگام تردد در محور‌های مواصلاتی استان احتیاط کنند.