معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، از احیای امور تربیتی و تحول در فعالیت‌های پرورشی به‌عنوان اولویت‌های این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، صادق حسین‌زاده ملکی در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی گفت: تحول، توسعه و تربیت سه محور اصلی برنامه‌های این معاونت است و ایجاد الگوی نوین پرورشی متناسب با مقتضیات روز، فعال‌سازی تشکل‌های دانش‌آموزی و بهره‌گیری از فناوری‌های تربیتی در دستور کار قرار دارد.

وی نماز، معارف و مناسک دینی و نظام مراقبت از دانش‌آموزان را از محور‌های مهم فعالیت‌های پرورشی دانست و با اشاره به اینکه از هر هشت دانش‌آموز ایرانی یک نفر در مراسم اعتکاف شرکت کرده است، بر ضرورت تقویت برنامه‌های تربیتی و تقدیر از فعالان نماز در مدارس تأکید کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش توجه به نیاز‌های نسل نوجوان، توسعه اردو‌های فرهنگی و تربیتی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی را از ضرورت‌های نظام تربیتی دانست و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای ارتقای فعالیت‌های پرورشی ضروری است.