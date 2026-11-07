به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هشتمین دوره لیگ والیبال بانوان استان، گرامیداشت شهدای والامقام مدرسه میناب، روز ۱۵ آبان‌ماه با معرفی تیم‌های برتر و برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان داد.

مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور مصیب اکبرزاده مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاونان ، فرهاد قلیزاده رئیس هیئت والیبال خراسان‌شمالی و جمعی از اعضای این هیئت برگزار شد.

در پایان این دوره از رقابت‌ها، تیم‌ گرندی آشخانه عنوان قهرمانی و تیم قنبری بجنورد عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کردند و تیم های سرو شیروان و پدیده اسفراین بطور مشترک سوم شدند.

این دوره از مسابقات با هدف توسعه والیبال بانوان و شناسایی استعداد‌های ورزشی استان، با تجلیل از تیم‌های برتر به ایستگاه پایانی رسید.