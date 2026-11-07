به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نحوه پیگیری و ثبت درخواست بازبینی سرپرستان خانوار‌ها با انتهای کد ملی صفر، ۱ و ۲ که در ۱۵ آبان‌ماه اعتبار کالابرگ‌شان شارژ نشده است، تشریح کرد و از زمان‌بندی مرحله‌ای واریز‌ها خبر داد.

علی لقمانی در خصوص وضعیت خانوار‌هایی که در آبان‌ماه مشمول دریافت اعتبار کالابرگ یک میلیونی نشده‌اند، گفت: سرپرستان خانوار‌ها می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* با خط تلفن به نام خود سرپرست، از وضعیت موجودی خود مطمئن شوند و در صورتی که مبلغ کالابرگ به حسابشان واریز نشده باشد، می‌توانند یک کد ۱۲ رقمی برای ورود به «سامانه حمایت» را از همین طریق دریافت کرده و با این کد ۱۲ رقمی و کد ملی به سامانه حمایت مراجعه و درخواست بررسی مجدد خود را با پر کردن پرسشنامه خوداظهاری ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

وی با تأکید بر اینکه تنها مسیر قانونی برای ثبت درخواست بازبینی «سامانه حمایت» است، هشدار داد: اگر پیامکی برای شما ارسال شد که روی لینک خاصی کلیک کنید، این موارد کلاهبرداری است و به هیچ عنوان نباید به آنها اعتنا کرد و سرپرستان خانوار‌ها توجه کنند که تمامی مراحل باید مستقیماً از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و ورود به سامانه رسمی حمایت hemayat.sfara.ir انجام شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: فرآیند بررسی این درخواست‌ها یک‌ماه طول می‌کشد و نتیجه نهایی صرفاً از طریق همین سامانه (نه از طریق ارسال پیامک) قابل مشاهده خواهد بود.

علی لقمانی گفت: سرپرستان خانوار‌ها با رقم آخر کد ملی ۳ تا ۶ از ۲۵ آبان و سرپرستان خانوار‌ها با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ از ۵ آذر می‌توانند برای بررسی و تعیین تکلیف از طریق شماره گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* اقدام کنند.